Während des Corona-Crashs hat das Wertpapier von Adidas knapp 50 Prozent an Wert verloren und ist von seinen diesjährigen Hochs bei 317,45 Euro auf 162,20 Euro und eine dort ansässige mittelfristig entscheidende Unterstützung zurückgefallen. Seitdem aber spielt das Wertpapier wieder eine Aufwärtsbewegung ab, diese reichte in einem ersten Anlauf Anfang Juni an das markante Widerstandsniveau von 265,00 Euro heran. Ein Ausbruch darüber blieb der Akte jedoch verwehrt, zunächst musste einen Rücksetzer zurück auf den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) vollzogen werden. Diese Unterstützungslinie konnte zuletzt aber wieder für einen zweiten Anlauf an das Widerstandsbollwerk um 265,00 Euro genutzt werden, wo das Adidas-Papier in der abgelaufenen Woche zunächst eine Pause eingelegt hatte. Noch immer kämpft der Wert um ein Weiterkommen, eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes sollte in dem markanten Bereich jetzt nicht ausbleiben.

Bullen und Bären in der Waage

Für das Wertpapier von Adidas gibt es Licht und Schatten, viele abgesagte Sportveranstaltungen und damit fehlende Einnahmen drücken auf die Gewinne des Unternehmens, dieses versucht aber mit Sparmaßnahmen dagegen zu steuern. Sollten Investoren überzeugt werden und weiter bei Adidas zugreifen, bestünde oberhalb von 270,00 Euro die Möglichkeit an die nächstgrößere Widerstandszone um 290,00 Euro zuzulegen. Wer sich ebenfalls den Bullen in einem derartigen Szenario anschließen möchte, kann dies beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB6P5B tun. Bei einem nachhaltigen Rücksetzer unter 262,00 Euro wächst allerdings die Wahrscheinlichkeit eines Rückläufers auf 253,20 bzw. glatt 250,00 Euro. Trotzdem bliebe der seit Mitte März laufende Aufwärtstrend dann noch intakt. Für einen Bruch dessen müsste erst die Kursmarke von 238,00 Euro nachhaltig unterschritten werden.