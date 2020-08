Frank Fischer: Wie Peking seine Marktmacht ausbaut

"Es scheint eine Ewigkeit her zu sein, doch erst im Januar legten die USA und China ihren Zollstreit zunächst auf Eis und einigten sich auf ein Handelsabkommen. Doch seitdem ist viel passiert. US-Präsident Donald Trump ist im Wahlkampf – und seine Rhetorik gegenüber Peking hat sich seither nicht gebessert. Er wettert weiter gegen China, das seine „Wiederwahl mit aller Macht verhindern will“. Und durch die Corona-Krise haben sich eh die Spielregeln verändert. Aufgrund der Pandemie hat China im ersten Halbjahr nicht mal 25 Prozent der für 2020 vereinbarten US-Güter importiert. Den Rückstand bis zum Jahresende aufzuholen dürfte also schwer werden. Ohnehin scheinen beide Parteien dem Handelsabkommen wenig Wert beizumessen. In China wächst der Unmut darüber, dass die Trump-Administration trotz der großen Zugeständnisse Chinas den geopolitischen Druck auf Peking hochhält und weiter gegen chinesische Unternehmen wie Huawei vorgeht. Gleichzeitig passt das Abkommen, das Trump im Wahlkampf zusätzliche Nachfrage für US-Unternehmen bescheren sollte, nicht mehr zum chinakritischen Geist in Washington, denn auch Trump-Kontrahent Joe Biden bezeichnete den Deal bereits als gescheitert.

Und was macht Peking? Es baut seine wirtschaftliche Macht weiter aus. China hat die Corona-Krise besser gemeistert als die USA. Die Wirtschaft wächst wieder, während das Bruttoinlandsprodukt der USA im ersten Halbjahr dramatisch abstürzte. Die Wirtschaftsleistung sank zwischen April und Juni mit einer annualisierten Rate von fast 33 Prozent. So steil ging es mit der US-Wirtschaft seit dem zweiten Weltkrieg nicht mehr bergab. Vorteil China.

Lob von Elon Musk: „China rockt!“