Die Aktie des US-Ölgiganten Exxon Mobil tut sich weiterhin schwer damit, adäquates Aufwärtsmomentum zu kreieren. Signifikante Vorstöße auf der Oberseite blieben zuletzt aus. Die zu beobachtenden zaghaften Versuche verpufften recht schnell.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zur Aktie überschrieben wir vor genau einem Monat mit „Boden erreicht?“. Darin hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht muss es darum gehen, dass die Aktie den Bereich von 40,0 US-Dollar weiter verteidigen kann. Noch besteht die Chance auf die Ausbildung eines Bodens in diesem Bereich. Sollte das Unterfangen jedoch scheitern, könnte es durchaus prekär werden. In diesem Fall wäre auch eine Ausdehnung der Bewegung auf 30,0 US-Dollar (März-Tief) nicht auszuschließen. Um für frischen Wind auf der Oberseite zu sorgen, muss die Aktie zunächst über die 47,0 US-Dollar bzw. 50,0 US-Dollar laufen.“



Die Aktie steckt noch immer inmitten der mittlerweile ausgeprägten Bodenbildung. Die Widerstände bei 47,0 US-Dollar und 50,0 US-Dollar blieben zuletzt für den Wert unerreichbar. Allerdings – und das gilt es in der schwierigen Lage durchaus positiv hervorzuheben – verstand es die Aktie bislang, die wichtige Unterstützungszone um 40,0 US-Dollar zu verteidigen und so einen Rutsch in Richtung 30,0 US-Dollar zu vermeiden.

In den letzten Wochen verlagerte sich das Handelsgeschehen in den Bereich 45,0 US-Dollar bis 41,0 US-Dollar. Nur nach der Zahlenveröffentlichung Ende Juli / Anfang August keimte kurz Hoffnung auf, als sich die Aktie über die 45,0 US-Dollar aufschwang. Letztendlich konnte der Vorstoß aber nicht erfolgreich zu Ende geführt werden.

Kurzum. Der Ölmarkt bleibt ein schwieriges Pflaster. Innerhalb des Rohstoffbereiches gibt es derzeit aus unserer Sicht deutlich spannendere Sektoren. Aus charttechnischer Sicht bleibt es in Bezug auf die Aktie von Exxon Mobil dabei: sie muss über die 47,0 US-Dollar, noch besser über die 50,0 US-Dollar und darf nicht unter die Zone 41 / 40 US-Dollar. Die aktuell zu beobachtende Seitwärtsbewegung könnte noch über eine längere Zeit dominierend bleiben…