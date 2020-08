Schaltbau muss sich nach einen neuen Finanzvorstand umschauen. „Thomas Dippold, derzeitiger CFO der Schaltbau Holding AG, scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus, um sich künftig einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen”, teilt das Unternehmen am Montag mit. Sein Mandat im Vorstand der Gesellschaft werde Dippold am 1. September niederlegen, so Schaltbau.Eine endgültige Nachfolgeregelung wurde bisher ...