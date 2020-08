Für die InTiCa Systems AG gibt es ein Übernahmeangebot. Die PRINTad Verlags - GmbH bietet einen Betrag von 6,00 Euro je Aktie der InTiCa Systems. Der Übernahmepreis solle als Geldleistung gezahlt werden, heißt es am Montag in einer Mitteilung. Bereits jetzt ist die PRINTad Verlags - GmbH mit 29,99 Prozent an InTiCa Systems beteiligt und knüpft ihr Angebot an Bedingungen. So muss die Mindestannahmeschwelle von 50 zuzüglich einer ...