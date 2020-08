DAX – Zwischen Angst und Hoffnung

Nachdem die Quartalsberichtssaison weitgehend abgeschlossen ist, sind von Unternehmensseite für diese Woche kaum kursrelevante Nachrichten zu erwarten. Dies gilt zumindest für die deutschen Firmen. In den USA veröffentlichen dagegen noch einige Handels-Schwergewichte ihre neuesten Zahlen, allen voran am morgigen Dienstag Walmart .Im Blick dürfte derweil der mögliche Corona-Impfstoffherstellers Curevac stehen. Das Tübinger Unternehmen war am Freitag an die Nasdaq gegangen. Die Börse München wiederum hat die Notierung der Papiere an diesem Montag aufgenommen. Die Aktien, deren Emissionspreis bei 16 US-Dollar gelegen hatte, schossen in den USA direkt nach dem Start in die Höhe. An der Börse München wurde ihr erster Kurs am Montag im vorbörslichen Handel mit 69,65 Euro errechnet.