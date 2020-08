DE30: Europäische Aktien schwanken zwischen Gewinnen und Verlusten

++ Gemischter Wochenstart am europäischen Aktienmarkt ++ Coronavirus-Fälle nehmen in Europa zu ++ Aktie der Deutschen Telekom (DTE.DE) testet lokalen Widerstand ++



Die Stimmung während der europäischen Sitzung ist gemischt, da die Investoren weiterhin über die Coronavirus-Pandemie und die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China besorgt sind. Die Zahl der Covid-19-Infektionen nimmt in ganz Europa weiter zu. Frankreich meldete den zweiten Tag in Folge über 3.000 neue Coronavirus-Fälle. Die italienische Regierung ordnete zwischen 18:00 und 6:00 Uhr das Tragen von Masken an öffentlichen Orten an. Auch Nachtclubs wurden geschlossen. Touristen, die aus Kroatien, Griechenland, Malta oder Spanien kommen, werden nun bei ihrer Ankunft in Italien ebenfalls auf das Coronavirus getestet. Unterdessen erließ US-Präsident Trump am Freitag eine Durchführungsverordnung, um den Eigentümer von TikTok zu zwingen, seine US-Vermögenswerte innerhalb von 90 Tagen zu verkaufen, und erklärte, er könne Druck auf weitere chinesische Unternehmen wie den Tech-Giganten Alibaba ausüben. Auch die für das Wochenende vorgesehene Überprüfung des Handelsabkommens fand nicht statt und wurde verschoben.

Der DE30 notiert seit kurzem in einer lokalen Seitwärtsbewegung. Ende vergangener Woche prallte der Kurs von der unteren Grenze des Konsolidierungsbereiches (12.800 Punkte) ab. Sollte eine optimistische Stimmung vorherrschen, könnte die obere Grenze der Konsolidierungszone (13.100 Punkte) ins Spiel kommen. Quelle: xStation 5

DE30-Mitglieder um 11:28 Uhr. Quelle: Bloomberg

Porsche (PAH3.DE) plant den Bau eines neuen Werks zur Herstellung von Karosserien in der Slowakei. Mit dieser Investition könnten bis zu 1.200 Arbeitsplätze geschaffen werden, berichtete die slowakische Zeitung Dennik N am Freitag. Porsche hat bereits ein Werk im Land und baut ein Entwicklungszentrum auf.

Die Mehrheit des Kabinenpersonals der Lufthansa (LHA.DE) hat sich dafür entschieden, einer Vereinbarung zuzustimmen, um Lohnerhöhungen zu stoppen und die Arbeitszeit zu verkürzen, teilte die Gewerkschaft Ufo am Samstag mit, da die Fluggesellschaft versucht, die durch die Coronavirus-Pandemie verursachten Verluste zu reduzieren.

Die Deutsche Telekom (DTE.DE) kündigte am Donnerstag an, dass sie ihre Ausrüstungslieferanten für den Aufbau ihrer 5G-Netze diversifizieren werde, da weiterhin Bedenken darüber bestehen, dass Huawei Technologie vom deutschen Markt verbannt werden könnte.

Die Aktie der Deutschen Telekom (DTE.DE) wird seit kurzem in einer lokalen Seitwärtsbewegung gehandelt. In der vergangenen Woche prallte der Kurs erneut von dem lokalen Widerstand bei 15,56 EUR ab. Heute kann man sehen, dass sich die Abwärtsbewegung fortsetzt. Sollte sich die aktuelle Stimmung durchsetzen, könnte die Unterstützung bei 14,33 EUR gefährdet sein. Wenn es den Käufern jedoch gelingt, die Kontrolle über den Markt zu übernehmen, dann wäre eine Aufwärtsbewegung bis 16,28 EUR möglich. Quelle: xStation 5



