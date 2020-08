Bei GFT-Aktionären herrscht heute Hochstimmung. Schließlich hüpft der Kurs satte rund vier Prozent nach oben. Nach diesem Anstieg kostet das Papier nun 12,76 EUR. Geht es bei GFT jetzt so richtig los?

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Dieser Tag lässt die Aktie nämlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund null Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Dieses Hoch liegt bei 12,80 EUR. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, können sich Langfrist-Anleger ein Lächeln nicht verkneifen. Danach notiert GFT in Aufwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 10,02 EUR. Die langfristigen Aufwärtstrends beschleunigen sich also mit dem heutigen Tage noch einmal.

