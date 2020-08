Weitspringerin Alexandra Wester: „Was im Moment in Deutschland abgeht ist krank!“

Die erfolgreiche, auf Weitsprung spezialisierte Leichtathletin Alexandra Wester bereitete sich eigentlich schon auf die Olympiade 2021 in Tokio vor. Aber dann kam die Corona-Epidemie. Und mit ihr eine kritische Haltung gegenüber den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Sowohl Wester als auch ihr Freund, der Basketballspieler Joshiko Saibou, nahmen in Berlin an eine Demonstration u.a. gegen diese Maßnahmen

Ein Beitrag von Alexander Wallasch.