Coronavirus: Markt-Update

- Viele Länder auf der ganzen Welt haben damit begonnen, neue Beschränkungen einzuführen, da die Zahl der Neuinfektionen sprunghaft angestiegen ist. Die Besorgnis über eine zweite Infektionswelle ist besonders in Europa erkennbar, wo mehrere Regierungen versuchen, die neu entstehenden Cluster einzudämmen. Viele Experten gehen davon aus, dass es in dieser Region mit einem Wiederaufleben der Fälle zu tun hat, da in den Sommermonaten die sozialen Distanzierungsregeln gelockert wurden.

Eine fast rekordverdächtige Anzahl neuer Fälle wurde am Freitag und Samstag gemeldet. Gestern wurden 212.630 Neuinfektionen gemeldet. Inzwischen liegt der 7-Tage-Durchschnitt derzeit bei 258.278. Quelle: Worldometers

- Unterdessen hat die Gesamtzahl der COVID-19-Fälle in Lateinamerika, der am stärksten betroffenen Region der Welt, am Freitag die 6-Millionen-Marke überschritten und sich weiter beschleunigt. Auf die Region entfällt fast ein Drittel der weltweiten Infektionen und ein ähnlicher Anteil der gemeldeten Todesfälle durch die Pandemie.

- Die Vereinigten Staaten überstiegen am Sonntag 170.000 Coronavirus-Todesfälle, so eine Reuters-Zählung. US-Gesundheitsbeamte und -behörden sind besorgt über ein mögliches Wiederaufflammen der Fälle zu Beginn der Grippesaison.

- Die südkoreanischen Gesundheitsbehörden meldeten am Sonntag 279 neue Fälle, zum ersten Mal seit März sind die täglichen Neuinfektionen auf über 200 angestiegen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.

- Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern verschob die Parlamentswahlen des Landes um einen Monat auf den 17. Oktober, da die Zahl der neuen COVID-19-Fälle stieg. Am Sonntag verzeichnete das Land 13 Neuinfektionen.

- Frankreich meldete mehr als 2.500 neue Fälle an jedem der letzten vier Tage und über 3.000 am Samstag, eine Zahl, die seit dem strikten Lockdown Frankreichs im Frühjahr nicht mehr beobachtet wurde.

- Italien verzeichnete am Sonntag 479 neue Fälle, gegenüber 629 am Samstag. Die Behörden ordneten an, ab Montag zwischen 18:00 und 6:00 Uhr an öffentlichen Orten Masken zu tragen.

Lateinamerika meldete in den letzten sieben Tagen durchschnittlich mehr als 86.000 tägliche Infektionen mit dem neuen Coronavirus und mehr als 2.600 Todesfälle durch COVID-19. Quelle: Financial Times



