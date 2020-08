4basebio will den Geschäftsbereich Genomik und DNA-Herstellung in ein neues Unternehmen ausgliedern. Betroffen von dem Plan sei das gesamte operative Geschäft, das in den Gesellschaften 4basebio SLU und 4basebio Ltd. gebündelt ist. „Vorbehaltlich der laufenden rechtlichen und steuerlichen Überprüfung ist eine Abspaltung dieses Geschäftsbereichs auf eine separate Gesellschaft geplant, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich ...