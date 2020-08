Dow-Jones-Index – Wer setzt sich durch?

Die US-Aktienindex-Futures bewegten sich am heutigen Wochenstart nahezu unverändert. Inmitten einer Pattsituation im US-Kongress bezüglich des neuen Stimulusprogramm scheinen die Marktteilnehmer etwas abwartender zu sein. Am Freitag beendete der Dow-Jones-Index den Handel bei 27.931 Punkten knapp unter der psychologischen 28.000 Punkte Marke.



Dow Jones Kurs



Was treibt den Markt derzeit an? In der vergangenen Woche ist der breite Markt in eine sehr ruhige Marktphase übergegangen. Der 2.000 Punkte Anstieg von Anfang August scheint konsolidiert zu werden. Da der US-Senat und der Kongress teilweise in der Sommerpause sind, fehlt es den Marktteilnehmern etwas an Katalysatoren für eine Aktienrally. Das Handelsvolumen nimmt seit Tagen tendenziell weiter ab. Ein typisches kleines Sommerloch.

Auch dem S&P 500 Index ist es noch nicht gelungen über sein Allzeithoch auszubrechen. Immer mehr Händler scheinen sich nun auf diesen potenziellen Widerstand zu fokussieren. Wenn sich der Preis hier in den nächsten Wochen nicht weiter bewegt und weiter konsolidiert, könnte sich die Stimmung möglicherweise drehen.

Das neue Konjunkturprogramm der amerikanischen Politik ist in diesem Zusammenhang umso wichtiger, da ansonsten die aktuelle V-förmige Erholung abgewürgt werden könnte. Eine finale Einigung hierzu ist mit den US-Wahlen das wichtigste Ereignis der nächsten Wochen.



US 30 Index Chart



Weiterhin kein Fortschritt. Bullen und Bären kämpfen um die 28.000 Punkte Marke.Ein weiterer Abverkauf in Richtung des 38,2 % Retracement ist weiterhin im Bereich des Möglichen.Der bereits in der vergangenen Woche erwähnte Unterstützungsbereich zwischen 27.633 und 27.325 Punkten liegt weiterhin im Fokus.Über 28.155 Punkte könnte sich die Rally direkt fortsetzten auf dem Weg zum Jahreshoch bei 29.529 Punkten.

Quelle: CMC Markets Plattform, 15min-Intervall,17.08.2020

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!