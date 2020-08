Der US-Dollar stand gegen den Yen bis vor kurzem erheblich unter Druck. Das Ganze manifestierte sich Ende Juli in einem veritablen Abwärtsimpuls in Richtung 104,0 JPY. Von diesem Tief ausgehend lancierte der US-Dollar jedoch eine Erholung…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 23.07. hieß es unter anderem „[…] Nachdem der US-Dollar Anfang Juni noch einmal ein Aufbäumen zeigte und auf 110,0 JPY zulegen konnte, hat mittlerweile aus Sicht des Greenbacks eine gewisse Tristesse Einzug gehalten. Der Japanische Yen legt gegen den US-Dollar eine beeindruckende Robustheit an den Tag. Dass der Greenback unterhalb der wichtigen Marke von 108,0 JPY sowie unterhalb seiner 200-Tage-Linie und 38-Tage-Linie notiert, verdeutlicht seine aktuelle technische Schwäche. Für den US-Dollar könnte es aus charttechnischer Sicht durchaus kritisch werden, sollte es jetzt auch noch unter die 106,0 JPY gehen. Dagegen würde ein signifikanter Vorstoß über die 108,0 JPY die Lage etwas entspannen. Kurzum: Aktuell sehen wir den Yen am Drücker. Sollte es zum Bruch der Unterstützung bei 106,0 JPY kommen, könnte es für den US-Dollar noch einmal eng werden. In diesem Fall wäre auch ein Test der März-Tiefs im Bereich von 102,0 JPY nicht ausgeschlossen.“

Der US-Dollar musste in der Folgezeit seine Unterstützung bei 106,0 JPY aufgeben. Damit öffnete sich die Falltür in Richtung 102,0 JPY. Dieses Abwärtspotential schöpfte der US-Dollar jedoch nicht aus; zumindest nicht in diesem Versuch. Im Bereich von 104,0 JPY drehte der Wind und dem Greenback gelang es daraufhin, einen Gegenstoß in die Wege zu leiten.

In diesem Zusammenhang war es eminent wichtig, dass es dem US-Dollar gelang, die 106,0 JPY zurückzuerobern. Weitere wichtige Weichenstellungen verpasste der US-Dollar hingegen. Hierzu hätte er unter anderem über den Bereich von 108,0 JPY und über die dort verlaufende 200-Tage-Linie gemusst. In der aktuellen Gemengelage wäre ein Durchmarsch über die 108,0 JPY aber des Guten zu viel gewesen.

Kurzum: Der US-Dollar betrieb mit seiner Erholung zunächst Schadensbegrenzung, indem er sich wieder über die 106,0 JPY „rettete“. Ob damit jedoch für nachhaltige Entlastung auf der Unterseite gesorgt ist, bleibt abzuwarten. Erst ein Comeback des Greenbacks oberhalb von 108,0 JPY würde das Chartbild nachhaltig aufhellen. So muss die Unterseite weiterhin im Auge behalten werden. Bereits ein Rücksetzer unter die 106,0 JPY würde den US-Dollar wieder in die Bredouille bringen.