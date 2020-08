Einer der Hype-Titel dieses Jahres ist die McPhy Energy Aktie. Der Aktienkurs des französischen Wasserstoff-Unternehmens schoss an der Euronext Paris seit Mitte Mai von der 4-Euro-Marke bis auf 32,45 Euro nach oben, die am 17. Juli erreicht wurden. Seitdem befindet sich der Aktienkurs von McPhy in einer massiven Konsolidierung - und das Risiko, dass diese noch nicht beendet ist, ist charttechnisch greifbar. Nach einem ersten Einbruch ...