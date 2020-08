FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag gestiegen. Marktbeobachter verwiesen auf enttäuschende US-Konjunkturdaten, die den Dollar unter Druck gesetzt und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen hätten. Am Nachmittag stieg die Gemeinschaftswährung bis auf ein Tageshoch bei 1,1881 US-Dollar, nachdem sie am Vormittag noch einen halben Cent tiefer gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1853 (Freitag: 1,1813) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8437 (0,8465) Euro.

Am Devisenmarkt zeigte sich zum Wochenauftakt ein eher impulsarmer Handel. Erst am Nachmittag kam etwas Bewegung in die Kursentwicklung. In den USA hatte sich die Stimmung in den Industriebetrieben in der Region New York im August stärker als erwartet eingetrübt. Aus der Umfrage zum Empire-State-Index ging hervor, dass wieder mehr Industrieunternehmen über einen sinkenden Auftragseingang geklagt haben.