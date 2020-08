Die Zahl der Mitglieder bei Xing wächst um 1,8 Millionen auf 18,1 Millionen in der DACH-Region. Somit können die verschiedenen Angebote noch mehr Kunden offeriert werden. Die Zahlen zum zweiten Quartal von New Work liegen leicht über den Erwartungen.Für die Analysten von Pareto Securities bleibt es jedoch bei der Halteempfehlung für die Aktien von New Work. Das Kursziel liegt weiter bei 264,00 Euro.Viele Investoren ...