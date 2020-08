NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hängepartie an der Wall Street geht zu Wochenbeginn weiter. Der Dow Jones Industrial , der den Corona-Crash in den vergangenen Monaten fast wieder ausgeglichen hat, tat sich am Montag nahe der Marke von 28 000 Punkten weiter schwer, neue Impulse zu finden. Mit einem Minus von 0,20 Prozent auf 27 874,93 Punkte bewegte sich der New Yorker Leitindex in seiner engen Spanne der vergangenen Handelstage.

Für einen weiteren Anstieg fehlte es den im Dow gelisteten Standardwerten wie zuletzt an Kurstreibern. Eher bremsend wirkten sich aktuelle Konjunkturdaten aus: In den USA ist die Stimmung in den New Yorker Industrieunternehmen im August schlechter gewesen als von Analysten erwartet worden war.