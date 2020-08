Tower-REITS: Auf diese Türme kann man bauen!

Doch manchmal kommt es zu Fehleinschätzungen des Marktes. Dann werden Chance oder Risiken völlig falsch bewertet und daher auch die Kurse, so dass man von unter- oder überbewerteten Aktien spricht.

Risiko ist der Preis, den man für Chancen bezahlen muss. Hohe Chancen, hohe Risiken und umgekehrt gilt das auch. Wo kaum Risiken sind, kriegt man auch selten große Chancen geboten. Im wahren Leben und an der Börse.

Soweit alles ganz normales Alltagszeug an der Börse. Doch dann gibt es Situationen, wo Chancen lauern ohne große Risiken, wo eine vermeintlich hohe Bewertung bei genauer Betrachtung gar nicht so hoch ist und somit ein besonders günstiges Chance-Risiko-Verhältnis vorliegt.

Und vielleicht haben wir genau so eine Ausnahme-Chance direkt vor der Nase und müssen nur zugreifen...

Die 5G-Revolution

Wer gedacht hat, ich würde jetzt von sich selbst herstellenden Bitcoins aus dem 3D-Drucker fabulieren, hat sich geirrt. Im Grunde geht es um einen alten Hut, nämlich um die 5. Generation des Mobilfunkstandards, kurz 5G.

Hat man schon gehört, die Lizenzen wurden versteigert, die Telekom-Firmen bauen ihre Netze, Apple & Co. bringen die ersten 5G-tauglichen Geräte auf den Markt, Umwelt-Aktivisten warnen vor Strahlungen und diffusen Schallwellen und versuchen mit allen Mitteln, den Rollout der Netze zu verhindern.

Dabei brauchen gerade die Öko-Aktivisten 5G. Denn sie träumen ja von intelligenten Energie-Netzen, von Smart-Grid und Smart-Metering. Das Netz soll in beide Richtungen laufen und private Strom-Erzeuger nebst ihrer E-Autos auch mal zum dezentralen Speicher werden. Tja, dafür braucht man schnelle, mobile Datennetze: 5G. Denn 5G hat eine höhere Latenz als seine Vorgänger, also eine schnellere Reaktionszeit.

Die ist wichtig beim autonomen Fahren. Wenn der Bordcomputer ein Signal abgibt an ein zentrales Leitsystem und dieses dann die Antwort zurück übermittelt, damit das Auto bei 50 km/h in der Stadt auf veränderte Verkehrssituationen reagiert, dann sollte dies nicht mehrere Sekunden dauern, sondern muss quasi in Echtzeit stattfinden. Die Oma auf dem Zebrastreifen ist sonst nämlich plattgefahren, bevor das Auto überhaupt weiß, dass es ein Hindernis geben könnte.

Autonomens Fahren ist nur ein Beispiel von vielen. Die ganze digitale Entwicklung geht in Richtung exponentiell wachsender Datenmengen und der Empfang erfolgt immer stärker über mobile Endgeräte. Aber auch Streaming von der Couch aus muss genügend Geschwindigkeit haben, damit man die bestmögliche Auflösung auf dem neusten Smart-TV genießen kann. Von Online-Gaming gar nicht zu reden.