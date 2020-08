ESG-Faktoren im Immobiliensektor als Treiber des Aufschwungs

Die Corona-Pandemie führt zu einer steigenden Bedeutung von ESG-Kriterien bei Immobilieninvestments und des Immobiliensektors als einer der treibenden Kräfte zur wirtschaftlichen Erholung. Insbesondere zeigt sie, wie bei börsennotierten Immobilienunternehmen die oft so schwierig zu quantifizierende gesellschaftliche ESG-Komponente („S“) durch Unterstützung von Mietern und Angestellten in den Vordergrund rückt. Die zukünftigen Branchenführer lassen sich nach Ansicht von Janus Henderson daher vor allem an der Qualität ihres Managements und ihrer Governance („G“) identifizieren.

Gleichzeitig steigt bei Mietern und Investoren die Nachfrage nach effizienten und nachhaltigen Gebäuden, so dass auch die „E“-Komponente immer wichtiger wird. Das Verständnis für und die Einbeziehung von ESG-Kriterien werden also integraler Bestandteil von Immobilieninvestments. Viele Regierungen wollen die Erholung von der Pandemie als Chance für einen „grünen Aufschwung“ nutzen. Aktive Immobilieneigentümer, die in den Bau nachhaltiger Gebäude und die Verbesserung bestehender Objekte investieren, werden eine wichtige Rolle bei den weltweiten Bemühungen um eine wirtschaftliche Erholung einnehmen.

