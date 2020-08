Die Grundschule in Blumberg, einer Stadt am Rande des Schwarzwalds, hat einen Anteil von 43 Prozent Schülern mit Migrationshintergrund aus 16 verschiedenen Nationen. Wenn in solchen Schulen, von denen es Tausende in Deutschland gibt, Bildung und soziales Einvernehmen gelingen sollen, dann geht das nur mit einer gemeinsamen Sprache – und zwar konsequent innerhalb und (!)

Der Beitrag Eltern wollen für Kinder das Recht, in der Schule türkisch zu sprechen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Josef Kraus.