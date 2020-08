WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist mit Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Der ATX fiel am Montag um 0,98 Prozent auf 2224,27 Punkte. Das internationale Umfeld fand zu Wochenbeginn keine klare Richtung. Marktbeobachtern zufolge belasten derzeit vor allem die anhaltenden Sorgen wegen steigender Neuinfektionszahlen in der Corona-Pandemie die Finanzmärkte. Auch der Handelskonflikt zwischen den USA und China rückt wieder stärker in den Fokus der Anleger.

Für Europa gab es keine nennenswerten Konjunkturdaten-Veröffentlichungen. Am Nachmittag fanden neue Daten aus den USA etwas Beachtung. Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich von dem Einbruch in der Corona-Krise weitgehend erholt. Hingegen hat sich in den New Yorker Industrieunternehmen die Stimmung im August wieder eingetrübt.