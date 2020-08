PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Montag in einem international ebenfalls zögerlichen Marktumfeld überwiegend tiefer geschlossen. Zuwächse verbuchte einzig die Börse in Warschau, während es Verluste in Budapest, Moskau und Prag gab.

Der Prager PX gab um 0,23 Prozent auf 911,00 Punkte nach. Auch am tschechischen Aktienmarkt bleibt die Corona-Krise mit einer wieder eingeführten Maskenpflicht in Geschäften, Behörden und dem Nahverkehr dominierendes Thema. Auf Aktienseite entwickelten sich die bedeutenden Finanzwerte unterschiedlich. Während die Aktionäre von Erste Group einen Kursverlust in Höhe von 0,6 Prozent hinnehmen mussten, gewannen die Titel von Komercni Banka 1,1 Prozent.