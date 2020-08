Das Ringen geht weiter für die Aktienmärkte: in einem Handel, der so zäh ist wie ein Kaugummi, ist das Allzeithoch beim Leitindex S&P 500 noch immer nur einen Wimpernschlag entfernt. Dieses Allzeithoch scheint psycholigisch einen erheblichen Widerstand darzustellen - und das obwohl heute Goldman Sachs das Kursziel für den S&P um 20% über das aktuelle Kursniveau gesetzt hat. Inzwischen haben die Aktienmärkte mit der Tech-Dominanz (dazu noch Healthcare) ein erhebliches Klumpenrisiko ausgebildet, denn wenige Werte sind entscheidend für die Entwicklung der Aktienmärkte insgesamt. Besonders deutich zeigt sich das bei Warren Buffett, an dessen Portfolio Apple einen Anteil von 44% enthält. Da darf nichts schief gehen..

" target="_blank">Das Video "Allzeithoch und Klumpenrisiken!" sehen Sie hier..