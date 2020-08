Daimler mag vielleicht momentan nicht die ganz großen Zahlen liefern, aber die Aktie klettert still und heimlich immer weiter und kann sich in den letzten Wochen gut behaupten. Die Kursentwicklung gibt eine klare Tendenz vor und deshalb wird es hier in naher Zukunft in Richtung der 50-Euro-Marke gehen. Hier ist also zu erkennen, dass mit Daimler zu rechnen ist und die Aktie durch die Decke gehen kann!

Als Anleger sollte man also diese Chance nutzen, die einem derzeit geboten wird. Daimler weist einen aktuellen Kurswert von 42,35 Euro auf und konnte gegenüber dem Vortag um 0,20 Prozent wachsen. Ein guter Wochenstart also für den Autobauer aus Stuttgart, der sich auch heute wieder um 0,09 Euro auf dem Aktienmarkt verbessern und seine Stellung auf dem Automobilmarkt ausbauen konnte.

Fazit: Kann Daimler jetzt so richtig die Aufholjagd starten? Und ist diese Lage eine gute Situation, um als Aktionär einzusteigen? Unsere Analyse können Sie hier einsehen.