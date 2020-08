Mit neuen Duo Rendite-Anleihen können Anleger in den nächsten 2,5 Jahren Jahresrenditen von 2,50 Prozent erwirtschaften.

Die Landesbank Baden-Württemberg bietet in regelmäßigen Abständen Duo Rendite-Anleihen auf Aktien zur Zeichnung an. Mit diesen Finanzinstrumenten können Anleger in der wahrscheinlich noch länger anhaltenden Nullzinsphase mit möglichst geringem Risiko zu Renditen oberhalb der Inflationsrate gelangen. Bei Duo Rendite-Express-Anleihen handelt es sich um eine Kombination aus einer festverzinslichen, kurz laufenden Anleihe und einer Express-Anleihe mit sinkenden Tilgungsschwellen.

Die neuen Duo Rendite-Anleihen mit Laufzeiten von 2,5 Jahren auf die Daimler- (ISIN: DE000LB2S7Y2) und die Covestro-Aktie (ISIN: DE000LB2S7X4) sind mit Sicherheitspuffern von 20 Prozent und Zinskupons in Höhe von 2,50 Prozent ausgestattet und können noch bis 4.9.20 gezeichnet werden. Am Beispiel der Anleihe auf die Daimler-Aktie soll die Funktionsweise dieses Anleihetyps veranschaulicht werden.