NEW YORK (dpa-AFX) - Die Technologiewerte haben am Montag am US-Aktienmarkt eindrucksvoll die Favoritenrolle behalten. Während es dem Dow Jones Industrial nahe der Marke von 28 000 Punkten weiter an frischen Impulsen fehlte, rückten die Nasdaq-Indizes angetrieben von den Tesla -Aktien in neue Rekordhöhen vor. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 1,11 Prozent auf 11 288,57 Punkte.

Der Dow hingegen ging 0,31 Prozent tiefer bei 27 844,91 Punkten aus dem Handel. Er blieb so in seiner engen Seitwärtsspanne der vergangenen Handelstage. Der marktbreite S&P 500 schaffte es unterdessen mit 0,27 Prozent ins Plus auf 3381,99 Zähler. Im Gegensatz zum Dow kann auch er mit einer neuen Bestmarke liebäugeln. In der Spitze fehlte ihm dafür nicht einmal mehr ein ganzer Punkt.

Während die Technologiewerte auf ihrer eigenen Erfolgswelle schwimmen, fehlte es dem Dow und den von ihm abgebildeten Standardwerten weiter an den Kurstreibern, um das letzte Stück des Corona-Kursrutsches auch noch auszugleichen. Eher bremsend wirkten sich aktuelle Konjunkturdaten aus: In den USA war die Stimmung in den New Yorker Industrieunternehmen im August schlechter ausgefallen als von Analysten erwartet./tih/he