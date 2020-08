Und täglich grüßt das Murmeltier: Neue Rekorde an der Wall Street und der DAX hinkt hinterher. Gleichwohl ist die Ausgangslage für den DAX heute technisch betrachtet die selbe wie gestern. Es hat sich nicht viel getan. Eine Ursache der relativ zur Wall Street auffälligen DAX-Schwäche lässt sich im Euro finden, der in den vergangenen Tagen wieder um 2 Cents zum Dollar aufgewertet hat. Solange die Dollarschwäche anhält könnte es sich lohnen, den Germany 30 Cash CFD für Short-Positionen zu bevorzugen, während Trading-Ideen auf der Long-Seite in den stärkeren US-Index-CFDs umgesetzt werden könnten.

