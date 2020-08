FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Dienstag weiter zurückhalten. Ohne wesentliche Impulse wird der Leitindex Dax daher wohl wie zum Wochenbeginn um die Marke von 12 900 Zähler pendeln. Der X-Dax als Indikator signalisierte rund eine Stunde vor dem Börsenbeginn ein kleines Minus von 0,16 Prozent auf 12 900 Punkte. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , wird mit einem ähnlichen Verlust erwartet.

In den USA hatten sich die Börsen einmal mehr uneinheitlich präsentiert: Während der Leitindex Dow Jones Industrial leicht nachgab, schwang sich der technologielastige Nasdaq 100 zu einem weiteren Rekordhoch auf. Am deutschen Markt aber fehlen die großen Tech- und Internetkonzerne, so dass von Rekorden an der Nasdaq wenig Unterstützung zu erwarten ist. Von den Börsen in Fernost kamen ebenfalls keine richtungsweisenden Impulse.