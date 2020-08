Gold hat 1950 Dollar wieder überwunden und damit ein 123-Tief ausgebildet. In anderen Worten: Der Abwärtstrend der 200-Dollar-Korrektur ist schon wieder umgedreht worden in einen neuen Aufwärtstrend. Ab sofort müssen dazu 1949,59 USD als Unterstützung verteidigt werden. Ein Rutsch unter diese Marke wäre charttechnisch bärisch zu werten und könnte die entstandene Bodenbildung im Stundenkerzenintervall in Frage stellen.

