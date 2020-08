Bei Evotec geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Die Aktie schießt nämlich um rund drei Prozent nach oben. Damit verteuert sich das Papier auf nun 22,49 EUR. Gehen die Bullen jetzt zum Angriff über?

Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Denn der Rutsch unter eine wichtige Haltezone ist jederzeit möglich. Dieser Wendepunkt liegt bei 21,31 EUR. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf Evotec.

Wer als Anleger eher von fallenden Kursen ausgeht, könnte diese Rallye zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Denn die gestiegenen Preise bieten allen Putkäufer oder Leerverkäufer einen ordentlichen Discount. Allen Grund zur Freude haben dagegen diejenigen, die Evotec ohnehin im Depot haben.

