Wirtschaftskalender: US-Einzelhändler veröffentlichen Quartalszahlen

++ Europäische und US-amerikanische Futures geben etwas nach ++ Daten zum US-Immobilienmarkt ++ Quartalsberichte von großen US-Einzelhändlern ++



Der S&P 500 bewegt sich weiterhin in der Nähe seines Rekordhochs. Der Index schloss gestern nur wenige Punkte darunter, da die Anleger die fehlende Einigung über das nächste Coronavirus-Hilfspaket in den Vereinigten Staaten heruntergespielt haben. Da der Wirtschaftskalender heute recht leer ist, könnten die Schlagzeilen eine große Rolle spielen. Abgesehen davon sollte man bedenken, dass noch vor Beginn der Sitzung an der Wall Street von drei großen US-Einzelhändlern - Walmart, Kohl's und Home Depot - die Zahlen für das zweite Quartal 2020 veröffentlicht werden.



14:30 Uhr | USA | Immobilienmarktdaten für Juli.

Baugenehmigungen. Erwartung: 1,320 Millionen / Vorwert: 1,258 Millionen

Erwartung: 1,320 Millionen / Vorwert: 1,258 Millionen Wohnbaubeginne. Erwartung: 1,240 Millionen / Vorwert: 1,186 Millionen

22:40 Uhr | USA | API-Bericht zu Rohöllagerbeständen. Erwartung: -2,5 Millionen Barrel / Vorwert: -4,4 Millionen Barrel



Bevorstehende Asien-Sitzung

01:50 Uhr | Japan | Handelsbilanz für Juli und Maschinenbestellungen für Juni.



Wichtige US-Quartalszahlen

Walmart (WMT.US) - vor Marktöffnung

(WMT.US) - vor Marktöffnung Kohl’s (KSS.US) - vor Marktöffnung

(KSS.US) - vor Marktöffnung Home Depot (HD.US) - vor Marktöffnung



