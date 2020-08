Der US-amerikanische Dollar zeigte sich in den vergangenen Wochen sehr schwach. Dient dieser derzeit doch als Spiegelbild der US-Wirtschaft. Viele Familien haben finanzielle Sorgen – gerade der private Konsum ist aber das Schwungrad der Wirtschaft in den Staaten. Das politische Hickhack in Washington über ein neues Corona-Hilfspaket trug zudem maßgeblich zur jüngsten Dollar-Schwäche bei. Demokraten und Republikaner konnten sich bisher nicht auf weitere Maßnahmen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der weltweiten Pandemie einigen. Auf Sicht aber scheint ein neues Hilfspaket der US-Politik durchaus möglich – es ist schließlich Wahlkampf. Vom US-Arbeitsmarkt gab es zuletzt eine gute Nachricht, denn dieser konnte sich im Juli besser als erwartet erholen.

Der Euro profitierte von der jüngsten Dollar-Schwäche und kletterte. Nun aber scheint der Euro-Kurs im Verhältnis zum US-Dollar etwas überhitzt. Eine Konsolidierung sollte somit nicht überraschen in naher Zukunft. Charttechnisch stellen das aktuelle Jahreshoch bei 1,1916 Dollar sowie das Mehrjahreshoch von Februar 2018 bei 1,2555 Dollar wichtige Widerstandsmarken dar. Interessant auch ein Blick auf die so genannten COT-Daten. COT ist die Abkürzung für Commitments of Traders. Diese Daten beziehen sich auf die Handelspositionen anzeigepflichtiger Marktteilnehmer in Termingeschäften. Und die Daten zeigen aktuell, dass die Commercials, sprich die Marktteilnehmer, die sich professionell am Terminmarkt absichern, dies in der Mehrheit gegen einen Rückgang des Euro im Verhältnis zum US-Dollar tun.