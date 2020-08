Die Aktienmärkte haben in der Vergangenheit einen guten "Riecher" gehabt, wer die US-Wahlen gewinnt: In der Regel fielen die Aktienmärkte, wenn der Amtsinhaber und seine Partei die Wahlen dann später verloren - und stiegen, wenn der Amtsinhaber siegte. Wenn Trump also nicht erneut US-Präsident werden sollte, dann müssten die Aktienmärkte bald beginnen, nervös zu werden. Das zeichnet sich noch nicht ab, im Gegenteil: der Nasdaq gestern mit einem Allzeithoch beim Schlusskurs, der S&P 500 ganz kurz vor einem Allzeithoch. Aber nichts ändert sich so schnell wie die Lage - in den USA hat nun mit dem Nominierungs-Parteitag der Demokraten die heiße Phase des Wahlkampfs begonnen..

Das Video "Wenn ihr Trump loswerden wollt.." sehen Sie hier..