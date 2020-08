BioNTechs Aktien dürften derzeit ein wenig darunter leiden, dass Börsen-Neuling CureVac viele Trader und Massen an Geld anzieht mit einer Volatilität und Performance nach dem IPO der Tübinger, die stark an die völlig übertriebenen Reaktionen am Neuen Markt nach Börsengängen erinnert. Dagegen geht es beim Mainzer Biotech-Unternehmen aktuell eher ruhig zu. Die Umsätze in der Biotech-Aktie an der NASDAQ sind gefallen, der ...