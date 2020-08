Es bleibt dabei: Neue Rekorde an der Wall Street und der Deutsche Aktienindex hinkt hinterher. Eine Ursache dafür ist der Euro, der in den vergangenen Tagen um weitere zwei Cent zum US-Dollar aufgewertet hat. Solange die Schwäche des Greenback anhält, dürfte auch der DAX Mühe haben, den weiter steigenden US-Börsen zu folgen.

Die Anleger haben sich damit abgefunden, dass eine Erholung der Konjunktur von der Krise nicht V-förmig verlaufen wird. Gleichwohl liegen nun die Daten zum Wirtschaftswachstum aus den meisten Ländern für ein sehr schwaches zweites Quartal vor. Die positive Nachricht: Der Einbruch war nicht so stark wie befürchtet. Damit könnte auch der Weg nach oben bei einer anhaltenden konjunkturellen Erholung kürzer sein. Viele Anleger werden von der aktuellen Marktstärke auf dem falschen Fuß erwischt und man kann an den Kapitalströmen erkennen, dass immer noch sehr viel Geld an der Seitenlinie oder in kurzfristigen Zinspapieren geparkt ist, das seinen Weg früher oder später an den Aktienmarkt finden dürfte.