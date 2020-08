Der US-Elektroautobauer Tesla befindet sich weiter auf Expansionskurs, bei Berlin soll schon kommendes Jahr eine neue Fabrik in Betrieb gehen und stellt einen Frontalangriff auf die etablierten Fahrzeughersteller hierzulande dar. Fundamental schreibt das Unternehmen bereits seit einigen Quartalen Gewinn und untermauert dadurch die Firmenpolitik. Entsprechend wirken sich die positiven Nachrichten auf den Wert der Aktie aus, nach einem Rekordhoch bei 1.794,99 US-Dollar Anfang Juli stieg die Aktie im gestrigen Handel auf 1.845,86 US-Dollar an. Damit nährt sich der Wert unaufhaltsam nun der runden Marke von 2.000 US-Dollar an, und ein Ende der Rallye scheint nicht in Sicht zu sein. Technisch ist noch durchaus Potenzial vorhanden, auch vor dem Hintergrund des Aktiensplits Ende Augst.

Attraktivität soll steigen

Nach aktueller Auswertung des Kursverlaufs steht zunächst einmal die runde Kursmarke von 2.000 US-Dollar auf der Agenda. Rein rechnerisch ließe sich sogar Aufwärtspotenzial bis an die nächstgrößere projizierte Zielmarke bei 2.200 US-Dollar ableiten und macht damit ein Investment auf der Long-Seite attraktiv. Nicht zuletzt soll der Aktiensplit das Wertpapier für eine breitere Anlegerschar öffnen, was dem Wertpapier zusätzlichen Auftrieb verleihen könnte. Short-Ansätze lassen sich bei der vorliegenden Aufwärtsdynamik nur schwer umsetzen, erst unterhalb von 1.700 US-Dollar könnte es Rückläufern auf rund 1.500 US-Dollar, darunter in den mehrmonatigen Unterstützungsbereich um 1.350 US-Dollar und dem 50-Tage-Durchschnitt kommen. Allerdings hat die jüngste Vergangenheit auch gezeigt, dass bärische Ansätze immer wieder erfolgreich ausgehebelt worden sind.