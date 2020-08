Völlig verrückt: Vor wenigen Tagen noch befand sich die Tesla Aktie charttechnisch in Gefahr, nach der Hausse auf 1.795 Dollar an einer Unterstützungszone um 1.366/1.377 Dollar ein fettes Verkaufssignal zu generieren, mit dem sich das Chartbild deutlich eingetrübt hat. Mit 1.365 Dollar fiel der Aktienkurs am 11. August sogar schon minimal unter diese Marke - und was passiert? Tesla gibt einen simplen Aktiensplit im Verhältnis 1:5 ...