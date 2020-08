„Rassenunruhen“: Wie Krieg in niederländischen Städten und Badeorten

Die Hitzewelle des August 2020 wurde von Unruhen, sozialen Spannungen und einer bemerkenswerten Anzahl von Messerstechereien an der niederländischen Küste und in niederländischen Städten begleitet. Viele jugendliche Einwanderer waren an der Gewalt beteiligt. Die Behörden geben der Hitze und Langeweile die Schuld an den Spannungen, denn die Corona-Maßnahmen hätten den Jungs den ganzen Spaß verdorben

Ein Beitrag von Syp Wynia.