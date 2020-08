CureVax oder Biontech?

So richtig ging es für CureVac in Europa erst am Montag los. Und der Auftakt hat es in sich. Die Aktie stieg bis 09 Uhr auf 82,50 Euro im Hoch und fällt am Nachmittag unter 60 Euro. Bewertungstechnisch hatte man kurzfristig BionTech eingeholt. Das ist nur schwer zu begründen, schließlich ist BionTech deutlich breiter aufgestellt und konnte in Sachen Impfstoff schon tiefergehende Forschungserfolge vermelden. Das steht bei CureVac noch aus, wenngleich die Nachrichten in den kommenden Wochen eher positiv sein dürften.

die Zockerei mit CureVac geht am Montag in Deutschland erst richtig los. Um 08.15 Uhr notierte die Aktie bei 82 Euro, um 08.45 Uhr waren es noch 62. Jetzt pendelt sich die Aktie bei rund 75 Euro ein. Damit war CureVac in der Spitze ziemlich genau so bewertet wie BionTech – nämlich mit 16 Milliarden US-Dollar. Das lässt sich nur schwer begründen, denn BionTech ist deutlich breiter aufgestellt und bislang auch dichter am Impfstoff dran.

Was kann man tun:

Auf CureVac gibt es keine Short-Produkte, was ohnehin nur für hartgesottene Trader empfehlenswert wäre. Wir würden die Aktie auf diesem Niveau jedoch nicht mehr kaufen und mindestens einen Teil der Gewinne kassieren, wenn man denn unter den Glücklichen war, die am Freitag zum Zug kamen. Man kann aber versuchen, auf eine nächste Welle bei BionTech zu setzen. Die Aktie könnte ebenfalls anziehen und damit einen „gesunden“ Abstand in der Bewertung wieder herstellen. Morgan Stanley bietet aktuell einen Turbo mit der WKN MC9M21 und Hebel 2.