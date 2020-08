Vermögensverwalter über Aktien: Vorsicht bei Spezialitäten

Aktien sind inzwischen wieder relativ teuer, weshalb sogenannte Spezialitäten in Mode kommen. Worum es sich handelt und warum Anleger vorsichtig sein sollten, erklärt Uwe Zimmer, Chef von Fundamental Capital. Die Aktienkurse sind nach den Pandemie-Lockdowns weltweit gefallen. Manches war übertrieben, manches gerechtfertigt. Wer seine Hausaufgaben gemacht und zukunftsträchtige oder widerstandsfähige Geschäftsmodelle gefunden hatte, konnte sich über den schnellen Wiederaufstieg freuen. Doch auch der ganz breite Markt wurde von der unglaublichen Liquiditätsflut nach oben getrieben. Und dort wird die Luft bekanntlich dünner.Viele Tech-Firmen sind extrem teuer, so gut ihr Geschäftsmodell auch in die Landschaft passt. Und auch manche der Mitläufer, deren Aktienkurse jetzt...