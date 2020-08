Derzeit liegt der Aktienkurs bei einem überragenden Wert von 10,33 Euro. Dies ist somit der höchste Aktienkurs seit Börsenstart und über 13 Jahren. Gegenüber dem Vortag kann man sich heute erneut verbessern, um knapp 1 Prozent. Derzeit befindet sich der Aktienkurs somit auf einem Topniveau und die Aktionäre stellen sich die Frage, wie schnell dies nun wieder getoppt werden kann.

Als Auslöser gilt unter Anderem die Bekanntgabe der Zahlen für das zweite Quartal in 2020. In diesem lag eine gewaltige Umsatzsteigerung von über 68 Prozent. Infolge dessen konnten am Tag nach der Bekanntgabe die gewaltige Anzahl von 30,675 Millionen Aktien zu einem Preis von 10,25 Dollar platziert werden. Ein überragendes Geschäft!

Fazit: Plug Power wird als Pionier der Wasserstoff-Branche bezeichnet und verzeichnet aktuell Rekordwerte an der Börse. Aktuell ist der Aktienkurs am Explodieren und das Ende davon ist nicht in Sicht. In unserem aktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum großen Wasserstoff-Comeback und den Boom an den Börsen. Hier kostenfrei lesen