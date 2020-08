Virus bringt globales Wachstum zum Erliegen, bietet aber Chancen für Anleger in High-Yield-Sektoren

Im März hat der Ausbruch des Coronavirus in aller Welt die wirtschaftliche Aktivität innerhalb kürzester Zeit zum Erliegen gebracht. An den Aktien- und Anleihenmärkten hat dies zu einer beträchtlichen Volatilität geführt. Als die Aktienkurse massiv sanken, suchten die Anleger Zuflucht in Anleihen. Die Renditen der US-Treasuries gaben entlang der gesamten Kurve nach. Die 10-jährige Rendite sank von 1,92% per Ende 2019 auf das Allzeittief von 0,50% (Stand: 9. März) und beendete das 2. Quartal 2020 bei 0,65%.

Wir sind aber davon überzeugt, dass diese schwere Verzerrung an den Märkten Chancen für Anleger in High-Yield-Sektoren eröffnet hat. Seit der Auflegung am 1. Juli 1983 ist der Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Index in sieben Quartalen um mindestens 5% gesunken. In sechs der sechs darauffolgenden 12-Monats-Zeiträume erbrachten Hochzinsanleihen positive Erträge bei einem Plus von durchschnittlich 27,4%, das deutlich über der durchschnittlichen Rendite von 11,5% des S&P 500 Index lag1.

Quelle: Bloomberg, Stand: 30.06.2020. Hochzinsanleihen abgebildet durch den Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Index.