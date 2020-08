KEPLER Fonds: 690 Millionen Euro Neuabsatz seit Jahresbeginn

Investmentfonds trotzen der Corona-Krise

Ungeachtet aller wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten zeigen sich die Finanzmärkte erstaunlich robust und haben die Kurseinbrüche vom März wieder ausgleichen können. Den Fondsabsätzen bei Raiffeisen OÖ taten die Kursschwankungen im Frühjahr ebenfalls keinen Abbruch. Die hohen Kaufzahlen aus dem letzten Jahr konnten 2020 bis dato sogar nochmals gesteigert werden:

· 690 Millionen Euro Neuabsatz in KEPLER Fonds seit Jahresbeginn.Zum Vergleich: Im Gesamtjahr 2019 betrug der Absatz 684 Millionen Euro.· In rund 105.000 Fondssparplänen werden monatlich über 10 Millionen Euro investiert.· Insgesamt sind bei Raiffeisen OÖ aktuell rund 11,7 Milliarden Euro in Wertpapieren veranlagt, davon alleine 4,4 Milliarden Euro in KEPLER Fonds.