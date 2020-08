Schweizer Fondsmarkt nimmt leicht zu

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im Juli 2020 1'230’390 Mio. CHF (Juni 2020: 1'217’790 Mio. CHF) an. „Im Berichtsmonat verlief die Entwicklung an den Finanzmärkten uneinheitlich. Einige relevante Börsen verzeichneten Zuwachsraten, andere notierten im Minus. Per Saldo resultierte ein leichtes Plus, was zu einer entsprechenden Erhöhung des Schweizer Fondsmarktvolumens führte. Der Trend der Mittelzuflüsse hielt an, flachte jedoch im Vergleich zu den Vormonaten markant ab. Am meisten Neugelder wurden in Geldmarktfonds investiert, gefolgt von Aktienfonds“, erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im Juli 2020 (Vormonat in Klammern): Dow Jones 2.38% (1.69%), S&P 500 5.51% (1.84%), EURO STOXX 50 -1.85% (6.03%) und SMI -0.39% (2.17%) sowie SBI 0.86% (0.18%) und Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index 1.49% (0.63%). Gegenüber dem Euro verlor der Schweizer Franken 1.08%, gegenüber dem US-Dollar gewann er 3.57%.

Die Nettomittelzuflüsse betrugen im Juli 2020 115.2 Mio. CHF. Klar an der Spitze lagen dabei Geldmarktfonds (2.1 Mrd. CHF) und Aktienfonds (1.5 Mrd. CHF). Mittelabflüsse verzeichneten nur zwei Fondskategorien. Am meisten Gelder wurden aus Obligationenfonds (-3.9 Mrd. CHF) abgezogen, danach folgten mit grossem Abstand Andere (-0.05 Mrd. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 40.60%, Obligationenfonds 32.21%, Anlagestrategiefonds 10.82%, Geldmarktfonds 9.20%.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)