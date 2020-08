DE30 erholt sich nach Test der 12.800-Punkte-Marke

++ Europäische Aktien notieren höher ++ DE30 durchbricht nach dem anfänglichen Dip den Widerstand bei 12.950 Punkten ++ Covestro (1COV.DE) erwartet ein solides 3. Quartal 2020 ++



Die Aktien in Europa wurden in den ersten zwei Stunden der europäischen Sitzung gemischt gehandelt. Die meisten Indizes waren jedoch nach 11:00 Uhr nachgefragt, und nun sind in ganz Europa Gewinne zu beobachten. Der Wirtschaftskalender ist heute leer, wobei die Daten zum US-Immobilienmarkt die einzigen harten Daten sind, die veröffentlicht werden. Abgesehen davon erhalten die Anleger eine Reihe von Quartalsberichten von US-Einzelhändlern, einschließlich Walmart.

Quelle: xStation 5

Der DE30 testete kurz nach Beginn der heutigen europäischen Sitzung die 12.800-Punkt-Marke. Die Bären konnten sie nicht unterschreiten und die Käufer übernahmen schnell die Kontrolle. Der Index erholte sich und stieg in Richtung des 12.950-Punkte-Bereichs, wo die Obergrenze der aktuellen Handelsspanne zu finden ist. Die Bullen konnten diese Hürde beim ersten Versuch heute nicht überwinden, aber der zweite Versuch war vielversprechender. Der Index durchbrach die 12.950 Punkte mit starkem Aufwärtsmomentum und nähert sich zum Zeitpunkt des Schreibens der 13.000-Punkte-Marke. Eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung könnte den Index zum nächsten großen Widerstand bringen: Die Zone, die sich zwischen 13.100 Punkten und dem Fibonacci-Retracement von 78,6% der Korrektur von Ende Juli befindet. Die 12.800-Punkte-Marke bleibt die wichtigste Unterstützung, die es zu beobachten gilt, wobei die untere Grenze der Overbalance-Struktur in diesem Bereich liegt.

DE30-Mitglieder um 10:53 Uhr. Quelle: Bloomberg

Der Chief Financial Officer von Covestro (1COV.DE) sagte in einem Interview mit Reuters, dass die Verlängerung von „Stay-at-Home”-Bestellungen bis ins dritte Quartal zu einer erhöhten Nachfrage nach mobilen Geräten oder Möbeln und damit auch nach von Covestro hergestellten Materialien geführt habe. Der Vorstand sagte, dass das EBITDA im 3. Quartal voraussichtlich rund 350 Millionen EUR betragen werde. Der Konsens wies auf 268 Millionen EUR hin, bevor das Interview ausgestrahlt wurde.

Rheinmetall (RHM.DE) hat sich mit der ungarischen Regierung geeinigt. Im Rahmen der Vereinbarung werden Rheinmetall und die ungarische Regierung ein Joint Venture gründen, das in Ungarn gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Lynx produzieren wird.

Evotec (EVT.DE) hat mit Novo Nordisk (NOVOB.DK) eine Vereinbarung über chronische Nierenerkrankungen getroffen. Die beiden Unternehmen werden bei der Entdeckung und Entwicklung neuer Therapeutika für diese Krankheit zusammenarbeiten. Evotec wird eine Vorauszahlung (Betrag nicht bekannt) und ein Meilensteinpotenzial von mehr als 150 Millionen EUR pro Produkt erhalten. Evotec wird auch Anspruch auf Tantiemen haben, sobald die Produkte auf den Markt gebracht werden.

Covestro (1COV.DE) setzt seinen Aufwärtstrend fort, nachdem die Aktie die 200-Tage-Linie (violette Linie) und die langfristige Widerstandszone bei 37,50 EUR durchbrochen hat. Der wichtigste Widerstand ist bei 41,75 EUR zu finden. Quelle: xStation 5



NEU: Trading Academy 2.0

In unserem Einmaleins des Börsenhandels lernen Sie gemeinsam mit Top-Coach und Ausbilder Wieland Arlt alle wichtigen Themen einer Trading Ausbildung. Der Videokurs bereitet Sie systematisch auf den Eigenhandel an der Börse vor >> Melden Sie sich jetzt an!





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.