PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben sich am Dienstag etwas freundlicher als zum lethargischen Wochenbeginn präsentiert. Da die Konjunkturhilfen der US-Regierung gegen die Folgen der Corona-Pandemie immer noch auf sich warten lassen, hielt sich die Kaufbereitschaft aber in Grenzen. Zudem heizte US-Präsident Donald Trump mit einer schwarzen Liste für weitere Firmen aus dem Umfeld von Huawei den Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China weiter an.

Die wichtigsten europäischen Aktienindizes schüttelten ihre anfängliche Schwäche ab: Gegen Mittag schaffte der EuroStoxx 50 einen Kursanstieg von 0,44 Prozent auf 3320,45 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,33 Prozent auf 4988,43 Punkte hoch. Der britische FTSE 100 gewann 0,19 Prozent auf 6139,16 Zähler.