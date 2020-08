Nach der fulminanten (Früh)Sommerrally und der daraufhin einsetzenden knackigen Korrektur hat sich das Handelsgeschehen in den letzten Tagen wieder beruhigt. Die Aktie steckt inmitten einer Bodenbildung und diese gestaltete sich bislang durchaus vielversprechend. Die Aktie setzte bereits erste Akzente auf der Oberseite. Dreht sie nun wieder nach oben ab?

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie hieß es am 31.07. „[…] In der Folgezeit durchbrach die Aktie auch noch ihre massive Unterstützung bei 17,5 US-Dollar. Neben einer veritablen Horizontalunterstützung verlief hier auch der kurzfristige Aufwärtstrend. Mit dem Bruch dieser Zone eröffnete sich weiteres Abwärtspotential in Richtung 15,0 / 14,2 US-Dollar. Und auch diesen Bereich erreichte der Wert zügig. Die bange Frage lautet: Kann die Aktie in diesem Bereich eine Boden ausbilden? Die bis dato zu beobachtende Abwärtsdynamik mahnt zur Vorsicht. Auch wenn die Bewegung bereits überverkauft ist, lassen sich noch keine belastbaren Anzeichen einer Bodenbildung ausmachen. Hierzu müsste sich der Wert erst einmal im Bereich von 15,0 / 14,2 US-Dollar, den man wohlwollend auch noch auf 13,3 US-Dollar erweitern kann, stabilisieren. Sollte dieses Unterfangen nicht gelingen, könnte es weiter in Richtung zentrale Unterstützung gehen. Diese verorten wir in den Bereich 10,6 / 10,0 US-Dollar inkl. 200-Tage-Linie. Vorstöße auf der Oberseite erlangen erst eine gewisse Relevanz, sollten sie sich über den Bereich von 17,5 US-Dollar entwickeln können.“



Die Aktie verstand es aus charttechnischer Sicht, die Korrektur oberhalb von 13,3 US-Dollar zu halten. In den letzten Tagen bildete der Wert zudem im Bereich von 13,8 US-Dollar einen Doppelboden aus, der nun eine hohe Relevanz als Unterstützung hat und im besten Fall nicht unterschritten wird.

Auf der Oberseite setzte die Aktie bereits erste Akzente, indem sie über die 15,0 US-Dollar zurückkehrte. Nun muss es jedoch weitergehen. Eine Fortsetzung des Vorstoßes in Richtung 17,5 US-Dollar wäre eminent wichtig und würde das Chartbild weiter aufhellen.

Die Anfang August vom kanadischen Brennstoffzellenhersteller veröffentlichten Quartalszahlen fielen unterm Strich robust aus, aber eben ohne positive Überraschungen. Insgesamt übten sie kaum Einfluss auf die Kursentwicklung aus…

Kurzum: Die Aktie scheint sich nach der heftigen Korrektur stabilisiert zu haben. Die nächsten Aufgabenstellungen sind klar definiert: Der Wert muss über die 17,5 US-Dollar und darf nicht unter die 13,8 US-Dollar…