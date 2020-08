Für die Vergleiche mit den US-Behörden würde Daimler etwa 1,5 Milliarden Dollar zahlen; die Beilegung der Sammelklage würde rund 700 Millionen Dollar kosten. Dazu kommen noch Aufwendungen, um die Anforderungen aus den Vergleichen zu erfüllen – laut Daimler noch einmal ein mittlerer dreistelliger Millionen Euro-Betrag für Anwaltshonorare und Gerichtsgebühren. Volkswagen musste in den USA deutlich mehr zahlen: 23 Milliarden Dollar für Bußgelder und Schadensersatz in Vergleichen. Dazu kommen noch rund 1,4 Milliarden Euro in Kanada.

Daimler zahlt in den USA fast zwei Milliarden Euro für einen Vergleich mit Behörden und Vertretern einer Sammelklage von Verbrauchern. Damit will der Autokonzern einen Schlussstrich unter seine Rechtsstreitigkeiten um die Abgasmanipulationen in Amerika ziehen und dort Rechtssicherheit im Dieselskandal erreichen.

In den USA sind etwa 250.000 Mercedes Diesel-Fahrzeuge und Vans betroffen. „Für die erwarteten Gesamtkosten der Vergleiche hat das Unternehmen ausreichend bilanzielle Vorsorge getroffen“, hieß es dazu aus Stuttgart. Die zuständigen US-Behörden und ein Bezirksgericht in New Jersey müssen den Vergleichen noch zustimmen.

Mehrere Sammelklagen in den USA und Kanada

Zuvor wurden in den Vereinigten Staaten schon Volkswagen, Fiat Chrysler und die amerikanische Tochtergesellschaft Mercedes Benz USA der Manipulation von Abgaswerten in Dieselfahrzeugen bezichtigt. Gegen Daimler gab es dort seit 2016 Untersuchungen, weil die Dieselmodelle von Mercedes-Benz deutlich mehr Stickoxid ausstießen als es die US-Umweltgesetze erlauben. Dem Konzern wurde vorgeworfen, seine Abgasreinigung rechtswidrig zu manipulieren.

Getäuschte Verbraucher in Amerika und Kanada hatten sich daraufhin zu Sammelklagen zusammengeschlossen. Daimler habe gegen Wettbewerbs- und Verbraucherschutzgesetze verstoßen, so der Vorwurf. Auch VW hatte sich auf Vergleichszahlungen mit den Klägern geeinigt, nachdem der Abgasskandal im Herbst 2015 in den USA aufgeflogen war. Den geschädigten deutschen Verbrauchern hatte VW keine Vergleichszahlungen angeboten. Das dürfte auch für Daimler gelten.

Jetzt gegen die Autokonzerne auf Schadensersatz klagen!

In Deutschland müssen geschädigte Daimler-Kunden einzeln klagen, um ihre Schadensersatzansprüche gegen Daimler durchzusetzen. Sie haben aber gute Chancen, denn inzwischen haben bereits zahlreiche Gerichte den Daimler-Konzern wegen der Verwendung unzulässiger Abschalteinrichtungen bei Dieselfahrzeugen zu Schadensersatz verurteilt.

Die EuGH-Generalanwältin Eleanor Sharpston hatte dazu am 30. April 2020 erklärt, dass sie Abschalteinrichtungen grundsätzlich für unzulässig hält, wenn sie im realen Straßenverkehr zu erhöhten Schadstoff-Emissionen führen. Ausnahmen seien nur in sehr engen Grenzen zulässig und Funktionen, die den Motor vor Verschleiß schützen, zählten nicht zu den Ausnahmen. Wenn sich der Europäische Gerichtshof an die Vorgaben einer Gutachterin hält, wird es für die gesamte Autobranche noch einmal richtig teuer werden.

