Börse und Betrug – wir werden es wohl nie lernen

Dass ein Unternehmen aus der Königsklasse, aus dem Dax , eine solche Entwicklung nahm, dürfte einzigartig sein, nicht aber, dass es immer wieder passieren wird. Nicht nur im Nebenwertebereich wird so manche faule Miesmuschel als Perle des Kapitalmarktes verkauft. Wie also kann man sich als Anleger davor schützen? Vorab: Es wird immer ausreichend Menschen geben, die in solche Fallen tappen. Jeder, der Geld an der Börse anlegt, wird zwangsläufig auch Enttäuschungen erleben. Besonders in lange gut laufenden Börsenphasen werden die Erwartungen immer höher – und die Enttäuschungen dementsprechend größer. Fehler und Fallen werden wir niemals mit Sicherheit antizipieren, aber wir können die Fallhöhe so wählen, dass der Schmerz auszuhalten ist und wir wieder aufstehen können.