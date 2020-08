In Weißrussland erleben wir gegenwärtig, was geschehen kann, wenn ein Diktator versucht, sich das Mäntelchen eines Demokraten überzuwerfen und seinem Volk vorzumachen, er sei beim Volk beliebt. Denn Aljaksandr Ryhorawitsch Lukaschenka hat überzogen. Der am 30. August 1954 in Kopys geborene Altkommunist, der 1991 den Putschversuch gegen Michail Gorbatschow unterstützte, wollte sich einmal mehr seine

Der Beitrag Lukaschenko ist am Ende – mit oder ohne Putins Eingreifen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Tomas Spahn.